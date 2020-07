La scuola dell’Aurelio riparte all’aperto: per 500 bambini le aule saranno “senza pareti”

Se un piano ben definito di ripartenza della scuola dopo l’emergenza Coronavirus ancora non c’è, il Municipio XIII di Roma è certo di ricominciare con il progetto della scuola all’aperto e delle aule naturali che lo scorso anno è stato gratuito per 200 piccoli alunni di due scuole dell’infanzia del territorio.

Nel Municipio XIII la "scuola all'aperto"

L’Aurelio triplica e stanzia i finanziamenti per sei strutture: servizio a costo zero per oltre 500 famiglie. Nel progetto anche un asilo nido. I bambini si ritroveranno alle prese con attività di laboratorio e didattiche all’aperto svolte nelle aree verdi con il supporto di esperti del settore e delle insegnanti: dunque più volte al mese e per tutto l’orario le aule delle scuole dell’infanzia dell’Aurelio diventeranno “naturali”.

“Grazie ai fondi municipali che abbiamo impegnato accederanno gratuitamente al servizio più di 500 famiglie. Inoltre destineremo fondi anche per la formazione delle insegnanti affinché il modello in futuro possa essere autosotenibile” - ha detto la presidente del Municipo XIII, Guseppina Castagnetta sottolineando gli aspetti di valore aggiunto per i bambini che realizzano la 'scuola all'aperto' ossia riduzione dello stress, aumento della concentrazione e del rendimento scolastico, miglioramento del benessere psico-fisico e delle condizioni di salute, maggior rispetto per l'ambiente e la sostenibilità.

"L' outdoor education per noi è il presente ed il futuro. Ci impegneremo per rendere il progetto autosostenibile per tutte le scuole del Municipio".

Aule naturali e scuola all'aperto per 500 bambini dell'Aurelio

L’avviso del Municipio XIII per il progetto 'Scuola all' aperto - Aule naturali", rivolto ad associazioni che vogliono presentare progetti di outdoor education, è online. “La Scuola all’aperto non si pone in contrapposizione con la didattica in presenza e con la sua centralità, bensì rappresenta un’opportunità attraverso cui aggiornare, espandere ed arricchire contenuti e prassi della didattica tradizionale” - si legge sul sito di Roma Capitale che lancia la manifestazione d’interesse.