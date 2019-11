Parcheggio Cornelia: da vanto tecnologico a opera fantasma "da 50milioni di euro"

Inaugurato nel 2001 e, dopo due vani tentativi di farlo funzionare, chiuso definitivamente nel 2006. Così da ben 13 anni il Parcheggio Cornelia , quello in piazza Giureconsulti, è un vero e proprio monumento al degrado.

Parcheggio Cornelia: opera fantasma dal 2001

L'ennesima opera fantasma della Capitale: una vera e propria beffa per quel quadrante della città che, tra metro, attività commerciali e strutture sanitarie, l'IDI tra tutte, avrebbe un gran bisogno di posti auto. Ben 650 quelli inizialmente previsti nel Parcheggio Cornelia: sette piani interrati sbarrati da anni, per lungo tempo trasformati in discarica e dormitorio. Alla faccia di quei 50milioni di euro spesi affinchè il parking di Cornelia fosse anche un'avanguardia tecnologica.

Parcheggio Cornelia: tecnologia contro

Forse troppo. Si perchè il rimessaggio automatizzato delle auto si è rivelato un boomerang: troppo lenti i bracci che avrebbero dovuto collocare le vetture nei box, alcuni dei quali addirittura troppo bassi o corti per ospitare alcune tipologie di auto. Ingorghi in superficie e il timore che un eventuale guasto elettrico avrebbe potuto far rimanere intrappolati i mezzi anche per ore.

A Cornelia il parcheggio abbandonato è discarica e dormitorio

Negli anni anche il tentativo di convertirlo in parcheggio classico: nulla da fare. Il Parcheggio Cornelia giace ancora li: vuoto e abbandonato. "E’ indispensabile individuare subito una soluzione definitiva all’annosa questione del parcheggio di scambio di piazza Giureconsulti, costato oltre 50 milioni di euro e ridotto a discarica abusiva oltre che ricettacolo di sbandati" - ha scritto in una nota Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia che sulla questione ha presentato un'interrogazione a Sindaco e Giunta per sapere quali provvedimenti intendano intraprendere "in modo da mettere fine allo stato di abbandono e degrado totale nel quale versa quest’opera pubblica".

L'interrogazione alla Sindaca: "Mobilità non si risolve con funivie"

Un parcheggio nevralgico per Cornelia: una zona che soffrendo pesantemente la carenza di parcheggi e aree di sosta ne avrebbe tratto una serie di benefici. "Una cosa è sicura: con questa operazione - attacca Mussolini - sono stati gettati alle ortiche soldi pubblici. A maggior ragione, quindi, non è pensabile rimanere nell’immobilismo o crogiolarsi in attesa di fantomatiche ciclabili o funivie che risolvano il problema della mobilità di quanti abitano in questo come in altri quadranti cittadini".