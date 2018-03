Artista anonimo si aggira nel quartiere: alla Pineta Sacchetti il poster di Papa Francesco

Chi sia l’autore o autrice è un mistero. Questo il punto di partenza per raccontare quanto accaduto nel weekend alla Pineta Sacchetti. In via Innocenzo IV è spuntato un poster, con l’immagine di Papa Francesco e sotto la dicitura ‘Le vie dei Papi’. Un messaggio non casuale, visto che nei paraggi si trovano via Sisto IV, via Giulio III, via Clemente X e via Pio IX. A notarlo è stato Lello Melchionda di Pinacci Nostri, collettivo artistico della zona nord ovest della città, che ha commentato: “È stata una bella sorpresa, gli artisti iniziano a prendersi, da soli, il quartiere”.

La scoperta alla Pineta Sacchetti

Il tutto è avvenuto domenica 4 marzo, in occasione della passeggiata organizzata da Pinacci per scoprire il quartiere. Un appuntamento, questo, che si ripete di volta in volta per far conoscere la storia della zona, che nel tempo ha preso colore grazie alle opere di street art. L’ultima in ordine di tempo, come raccontato da RomaToday, è stata quella dedicata da David Pompili a Luca Tommassini, coreografo e neo direttore artistico della trasmissione Amici.

Un messaggio da condividere con la comunità

“Nessuno di noi è geloso – ha commentato Melchionda – la notizia è positiva. Sapere che qualcuno, in autonomia, abbia deciso di lasciare qualcosa per il bene del quartiere è importante, perché rappresenta un bel messaggio da condividere con la comunità. Insieme a i ragazzi di Pinacci – ha continuato – ci siamo confrontati per capire di chi potesse essere la mano. Ma giusto per curiosità, non per altro”.

Rivalutazione del territorio

Chissà se nel tempo proseguiranno le ricerche per venire a capo del rebus. Nel frattempo è rimasta la novità che, come ribadito da Melchionda, è “aderente allo spirito del quartiere e a quello che, come Pinacci, abbiamo deciso di portare qui alla Pineta Sacchetti. Speriamo che in futuro possano esserci episodi analoghi. Sarebbe un bel risultato – ha concluso – nell’ottica di recupero degli spazi, di rivalutazione del territorio e di riscoperta di una comunità”.