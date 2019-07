Summer Festival: la piazza dell'Aurelio diventa "palco aperto" per gli artisti del quartiere

Spettacoli comici, musica e intrattenimento: dopo il successo di Opera Camion l'Aurelio si gode la sua estate romana con il Summer Festival che animerà per tre giorni consecutivi piazza San Giovanni Battista de la Salle.

Summer Festival all'Aurelio

Ricco e variegato il programma del primo finesettimana di luglio quando nel cuore del Municipio XIII si alterneranno risate, danze e note musicali.

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio tre gli eventi di intrattenimento che, a partire dalle 21, vedranno in scena rispettivamente: “Frechete", spettacolo comico di Walter Del Graco; “Le donne di Sanremo”, concerto di Agnese Valle con Fabio Capriotti al piano; “Amaranto”, spettacolo musicale promosso dall’Associazione “Salento nostro”.

Piazza San Giovanni Battista de la Salle "palco aperto" per artisti

Ma non solo. In occasione del Summer Festival piazza San Giovanni Battista de la Salle, grazie all’Associazione La Platea, diventerà un "palco aperto" per le realtà artistiche del territorio.

Chi sa cantare, suonare o ballare - in orario preserale - si potrà infatti esibire, in modo del tutto gratuito, nello spazio dedicato ad associazioni, enti, scuole e realtà territoriali del Municipio XIII.

Un palco sotto le stelle: quale miglior occasione per gruppi o singoli di farsi conoscere o di incontrare nuovamente il proprio pubblico.