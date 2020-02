Val Cannuta, inaugurato il playground: il parco da area abbandonata a "polo" dello sport

Mattinata di sport nel parco di Val Cannuta dove la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato il nuovo playground. Nell’area verde della periferia del Municipio XIII il campo polivalente realizzato dal Coni, grazie al protocollo sottoscritto con Roma Capitale, che consentirà ai più piccoli del quartiere di fare sport e divertirsi all’aria aperta.

Inaugurato il nuovo playground di Val Cannuta

I lavori per la realizzazione del playground di Val Cannuta sono durati circa 4 mesi e hanno previsto la realizzazione di un campo polivalente, la riqualificazione dell'area fitness, la realizzazione dell'area giochi dedicata ai bambini da zero a dieci anni.

Al Coni inoltre il Municipio XIII, presente al taglio del nastro con la minisindaca Giuseppina Castagnetta, ha richiesto la predisposizione dell'impianto di illuminazione e videosorveglianza.

Raggi: "Con playground parco esce da abbandono"

"Per tanti anni questa è stata una zona di abbandono e degrado. Oggi finalmente è tornato nella vostra disponibilità ed è vostro” - ha detto Raggi rivolgendosi agli studenti presenti. “Se noi pensiamo alle nostre strade come fossero la continuazione della nostra casa, allora la città potrà riprendersi un pezzetto per volta e tornare a essere la città più bella del mondo".

La Virtus Roma a Val Cannuta: "Avviciniamo giovani al basket"

All’inaugurazione del playground dell’Aurelio anche alcuni giocatori della Virtus Roma e parte dello staff della squadra di basket capitolina “che – ha scritto in una nota - ha aderito con orgoglio all’iniziativa che va nella direzione degli ideali promossi dal progetto VIRTUS WITH US, ossia avvicinare il più possibile i giovani al nostro meraviglioso sport”.

Un playground già testato dai ragazzi del quartiere e dagli alunni delle scuole “Papa Wojtyla” e “XXI Aprile” coinvolti nel gioco dagli atleti della Virtus Roma. Il playground è pronto a grandi sfide e sogni di gloria.