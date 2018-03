Incubo di fuoco a Valle Aurelia: auto in fiamme e paura tra i residenti

Le auto avvolte dalle fiamme sono salite a cinque. Il luogo è il medesimo: Valle Aurelia. Intorno alle 4 di giovedì 29 marzo due vetture sono state affossate dal fuoco e un'altra è rimasta danneggiata. L'episodio è avvenuto all'altezza di viale di Valle Aurelia. Immediato l'intervento dei pompieri, impegnati un'ora per riportare la situazione alla normalità. La stessa cosa è stata registrata la scorsa settimana (foto sotto) a pochi metri di distanza: un'automobile è andata completamente distrutta mentre un'altra, parcheggiata dietro, è stata investita dal calore sulla parte anteriore.

Il racconto

Sia al bar che in strada stamani non si parlava d'altro. Quanto accaduto ha scosso i residenti, visto che a distanza di sette giorni i fatti si sono ripetuti. Una signora ha raccontato: "Saranno state le quattro. A un certo punto ho visto un grande bagliore ma sul momento non mi sono reso conto di cosa stava avvenendo. Poi ho notato le fiamme".

Le domande

Diversi gli interrogativi posti da chi si fermava di fronte agli scheletri delle auto. "Pensa a chi si è ritrovato l'auto in queste condizioni" ha detto una donna mentre c'è chi non è andato troppo per il sottile: "Bisognerebbe beccarli sul posto".

Incubo a Valle Aurelia

I timori si sono accavallati. Soprattutto perché il quartiere ha già pagato in termini di auto bruciate. Nell'ottobre del 2015 finì in manette il piromane dell'Aurelio. Tra i punti in cui colpì anche via Baldo degli Ubaldi, Valle Aurelia e vie limitrofe. Nel mirino finirono sia le automobili che le moto. Adesso in un brevissimo lasso di tempo cinque vetture sono state colpite. La rabbia è tanta. Ma allo stesso tempo c'è la speranza che la scia si fermi una volta per tutte.