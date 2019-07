Auto in fiamme e fumo nero a Roma. E' successo alle 15:30 di venerdì 26 luglio in via Gregorio VII al civico 180. Sul posto le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale Gruppo Aurelio che hanno chiuso la strada in direzione piazza Carpegna a causa di un veicolo in fiamme, un Opel Corsa. Il traffico viene deviato sulla preferenziale all’altezza di via Ormisda.