Ruba superalcolici al supermercato e li rivende al minimarket vicino

Rubava superalcolici al supermercato e li rivendeva al minimarket. Siamo a Valle Aurelia. Qui i Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno infatti arrestato un 40enne peruviano con precedenti, per aver rubato alcune bottiglie di superarcolici da un supermercato in via Angelo Emo.

Dopo aver compiuto il furto i militari lo hanno poi bloccato mentre tentava di rivendere le bottiglie rubate al gestore di un minimarket poco distante, in via degli Ammiragli. L’acquirente, cittadino del Bangladesh di 31 anni, è stato denunciato per ricettazione.