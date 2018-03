Valle Aurelia, lavori stradali e traffico deviato: il quadrante va nel caos

È una stata una mattinata di passione per gli abitanti di Valle Aurelia, Municipio XIII. Oggi 12 marzo sono stati effettuati interventi al manto stradale. Durante lo svolgimento delle operazioni sono state chiuse alcune strade. Tutto questo, però, si è scontrato con il malumore dei cittadini. Il comitato di quartiere, infatti, ha commentato: "Non c'è stata alcuna comunicazione in merito ai lavori. Un quadrante è andato nel caos".

La coda dalla Valle dell'Inferno

Una residente, a RomaToday, ha riferito: "La coda partiva dal Borghetto della Valle dell'Inferno. Il problema era soprattutto per chi doveva muoversi in direzione di via Baldo degli Ubaldi". Da viale di Valle Aurelia - e da via Ettore Stampini - la circolazione è stata deviata su via Umberto Moricca (foto sotto). Anche un commerciante ha segnalato i disagi: "Il bus della linea 495 è stato deviato, c'erano persone che attendevano alla fermata".

"La storia si ripete"

Criticità, quelle odierne, che hanno le proprie origini radicate nel tempo: "La storia si ripete – hanno incalzato dal comitato di quartiere Valle Aurelia – sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Nonostante le ripetute richieste circa un'adeguata informazione da parte del Municipio sulla viabilità temporanea nel corso dell’attività del cantiere del centro commerciale in via di ultimazione, questa mattina gli abitanti di Valle Aurelia e delle zone limitrofe, costretti a transitare per il quartiere per poter raggiungere il centro cittadino, hanno trovato strade chiuse senza alcun preavviso".

Mancanza di risposte

Il cdq, infine, ha commentato: "I rappresentanti del Comitato ancora una volta non hanno ottenuto risposte esaurienti. Non ci interessa il solito balletto di responsabilità tra giunta e strutture amministrative o tecniche del Municipio. I cittadini sono stanchi. Pertanto denunciamo l’inadeguatezza nella gestione del cantiere".