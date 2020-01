Via Aurelia, al via i lavori: traffico in tilt per tre settimane

Lavori su via Aurelia. Dalla mezzanotte dell'8 gennaio chiusure e deviazioni del traffico per lavori di riqualificazione.

Lavori via Aurelia

Tre le settimane di cantiere nel tratto all'altezza della stazione Aurelia: poco meno di un chilometro di strada vessato da dossi e radici, da tempo al centro delle segnalazioni dei conducenti costretti allo slalom tra pericolose buche e avvallamenti profondi.

Via Aurelia tre settimane di lavori

Dall'8 gennaio al 31 gennaio su via Aurelia, dal km 8+900 all’8+300 in entrata dal GRA direzione Roma centro, un senso di marcia sarà chiuso, mentre il tratto di via Aurelia in uscita verso il Grande Raccordo Anulare diventerà a doppio senso per l’intera durata dei lavori.

Alberi e nuovo asfalto: cantiere su via Aurelia

Oltre alle operazioni di rifacimento dell’asfalto, saranno tagliate e piantumate nuove essenze arboree, attività concordate con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e con il Servizio Giardini di Roma Capitale.

"Nella prima fase saranno rimosse alcune alberature e sostituite con 30 nuove essenze da piantumare solo sul lato destro in direzione di Roma Centro. Oltre a queste, ulteriori 20 alberature saranno poi aggiunte in un momento successivo. Seguiranno ulteriori cantierizzazioni fino al completamento dei lavori" - ha fatto sapere l'assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale, Linda Meleo.

Via Aurelia "strada nuova": lavori all'altezza della stazione

Per contenere i disagi al traffico il Comune sta predisponendo la segnaletica provvisoria e potenziando le comunicazioni attraverso i canali di Roma Servizi per la Mobilità e dell’Anas sul Grande Raccordo Anulare.

La ditta che eseguirà i lavori sta provvedendo alla realizzazione della segnaletica provvisoria, con la presenza di addetti nei pressi del cantiere per le indicazioni agli automobilisti.

"#StradeNuove - ha sottolineato Meleo - va avanti anche nel 2020 con tanti nuovi cantieri in partenza".