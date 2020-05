Test sierologici per negozianti e residenti: a Roma la prima strada Covid free

Test sierologici per residenti, negozianti e loro familiari a condizioni vantaggiose: grazie all’accordo tra l’Idi, Istituto dermopatico dell'Immacolata, e il Comitato via Monti di Creta, costituitosi per l'occasione grazie alla volontà dei commercianti della stessa via, la strada del quartiere Aurelio diventa la prima “Covid free” di Roma.

La strada Covid free di Roma

Test capillari per escludere e contrastare la presenza del coronavirus in quella specifica zona, per dare rassicurazioni a chi la abita e a chi ci lavora. "Un'idea che nasce dall'esigenza da una parte di sensibilizzare e promuovere la salute, facendo riferimento ad una eccellenza sanitaria come l'Idi, e dall'altra dalla necessità di ripartire in sicurezza con il lavoro, anche nell'interesse dei clienti" – ha spiegato Francesco Spadafora, portavoce del Comitato via Monti di Creta.

La campagna sierologica dell’Idi

Una campagna sierologica che potrà essere un utile alleato “a livello sanitario, sociale ed economico” per la ripartenza con i negozi della Capitale da oggi lunedì 18 maggio pronti a tirar su le serrande.

L'accordo sui test tra a via Monti di Creta è solo un primo passo. "Nella nostra struttura metteremo a disposizione informazioni sugli esercizi commerciali della strada per favorire il contatto con i pazienti e coloro che li accompagnano. Salute ed economia – ha detto il presidente dell'Idi, Antonio Maria Leozappa, sottolineando l’impegno in prima linea dell’Istituto - sono gli obiettivi della fase 2".