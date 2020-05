I tablet della scuola per gli alunni in difficoltà: all’Aurelio le consegne a domicilio dei vigili

Non solo i pc donati dalla Camera dei deputati a Roma Capitale e che il Comune a sua volta ha consegnato al Municipio XIII affinchè arrivassero ai bambini delle famiglie più in difficoltà, all’Aurelio è in corso anche la distribuzione dei tablet.

A consegnarli gli agenti della Polizia Locale. I vigili del XIII gruppo Aurelio hanno portato a domicilio degli studenti in stato di necessità i supporti tecnologici forniti dall'Istituto Comprensivo Maria Capozzi consentendo loro dunque di seguire agevolmente le lezioni online.

Un modo per andare incontro a coloro che si trovano più in difficoltà. “La distribuzione – ha fatto sapere la Polizia Locale - proseguirà anche nei prossimi giorni”.