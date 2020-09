Valle Aurelia, Raggi esulta per strada “nuova”. I residenti: “Due passi dopo marciapiedi impraticabili”

“Guardate la differenza tra prima e dopo: potete vedere voi stessi dalle immagini come è stata trasformata viale di Valle Aurelia. Non più una strada dissestata, ma una via nuova, riasfaltata e sicura” - così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dal proprio profilo Facebook ha salutato il rifacimento della strada del Municipio XIII.

Viale di Valle Aurelia rimessa a nuovo

Un’opera di manutenzione straordinaria che ha interessato un percorso di 700 metri. “Siamo intervenuti non solo sul manto stradale, ma anche sui marciapiedi, sulle banchine d’attesa dei mezzi pubblici”.

Ma se quel tratto oggi è “più percorribile e sicuro” basta fare qualche passo in avanti per imbattersi in una strada sconnessa, disseminata di toppe e sterpaglie: via di Valle Aurelia, la strada che parte dall’omonima stazione metro ed entra nel borgo.

Valle Aurelia, il marciapiede è “una savana”

“Sul lato sinistro dovrebbe esserci un marciapiede, invece sembra la savana. I pedoni sono costretti a passare sulla strada, accanto alle auto. Mentre la Sindaca parla di strada asfaltata e nuova, basta andare poco più avanti per capire che forse è il caso di intervenire in modo più completo: basterebbe mandare qualcuno a pulire visto che qui è almeno sei mesi che non si vede nessuno” - tuona il Comitato di Quartiere Valle Aurelia.

Boomerang social per Raggi: la gaffe su via Sistina

Non l’unico post social tornato indietro alla Sindaca come un boomerang. Dalla periferia al centro: ieri l’intestazione del merito del rifacimento di via Sistina, l'asse di collegamento viario fra Trinità dei Monti e piazza Barberini. "Guardate come è bella via Sistina dove sono appena terminati i lavori di riqualificazione. Non si ferma il nostro progetto #StradeNuove con importanti interventi nelle periferie e nel centro città" - aveva scritto primo della replica dell’assessore ai Lavori Pubblici del I Municipio, Jacopo Emiliano Piscitelli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Cara Virginia. Mi dispiace contraddirti, ma questo intervento non ha nulla a che vedere con il vostro hashtag strade nuove! È un intervento di manutenzione straordinaria del I Municipio, inserito nel piano investimento triennale. Informati bene prima di far fare i post. E comunque grazie dei complimenti!".